2019-06-13T18:02:05+03:00
Общество

В Челябинской области должник погасил долг в 100 тысяч рублей после ареста его мобильника

Более суровые меры на него не действовали
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: r74.fssprus.ru.Фото: r74.fssprus.ru.
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Житель Коркино накопил долгов почти на сто тысяч рублей. И никак не удавалось у него их забрать. Сам он человек не бедный, владеет несколькими автомобилями, среди которых «Мерседес». Но так как работает без официального трудоустройства, на его счетах - пустота.

Как рассказали КП - Челябинск в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, этого должника дважды ловили пьяным за рулем и привлекали к административной ответственности. Ему запретили выезд заграницу, а его авто ограничили в регистрационных действиях. Но все эти меры никак не влияли на выплату долга.

На днях судебный пристав вызвал должника на прием, дабы вручить ему требование о предоставлении одного из автомобилей для ареста. Во время разговора пристав заметил, что должник не выпускает из рук свой дорогой смартфон. И тогда он решил... изъять и арестовать телефон.

Испугавшись, должник сразу рассчитался со всеми долгами. Видимо, в мобильнике помимо дорогой цены, была драгоценная для него информация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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