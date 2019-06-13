Житель Челябинска поставил в своем дворе колокол
Об этом человеке КП-Челябинск писали много раз. И он снова дает повод для публикации. В своем дворе на ул. Шуменская, 4, Алексей Потапов выращивает аллею каштанов, установил памятник Олимпиаде в Сочи, а вчера открыл здесь еще и монумент, посвященный России
На трехцветном колоколе красуются изображения великих россиян и их история.
— Кто сейчас расскажет молодым о святой Ольге и ее внуке, Крестителе Руси Владимире, о князе Святославе, и о родоначальниках земли нашей — Рюрике и Олеге? В школе нынче знаний масса, а в головах мало, что оседает. Герои наших детей — американские супермены. А благодаря этому памятнику, может быть, ребятня заинтересуется историей. Да что там, взрослых спроси, не знают. И тоже это интересно будет.
Алексей Потапов уверен, что хранить в памяти свое историческое прошлое, тем более такое богатое, как у нас, должен каждый россиянин. Худо быть Иванами, не помнящими родства...
ИСТОЧНИК KP.RU