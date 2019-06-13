Житель Челябинска поставил в своем дворе колокол

СЕГОДНЯ 21:21 2019-06-13T21:37:24+03:00

Алексей Потапов на пенсии нашел себе занятие: он украшает мир вокруг себя. Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН

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Об этом человеке КП-Челябинск писали много раз. И он снова дает повод для публикации. В своем дворе на ул. Шуменская, 4, Алексей Потапов выращивает аллею каштанов, установил памятник Олимпиаде в Сочи, а вчера открыл здесь еще и монумент, посвященный России

На трехцветном колоколе красуются изображения великих россиян и их история.

— Кто сейчас расскажет молодым о святой Ольге и ее внуке, Крестителе Руси Владимире, о князе Святославе, и о родоначальниках земли нашей — Рюрике и Олеге? В школе нынче знаний масса, а в головах мало, что оседает. Герои наших детей — американские супермены. А благодаря этому памятнику, может быть, ребятня заинтересуется историей. Да что там, взрослых спроси, не знают. И тоже это интересно будет.

Алексей Потапов уверен, что хранить в памяти свое историческое прошлое, тем более такое богатое, как у нас, должен каждый россиянин. Худо быть Иванами, не помнящими родства...

ИСТОЧНИК KP.RU