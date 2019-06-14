12-летняя девочка четыре часа тушила пожар в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 03:58 2019-06-14T03:58:34+03:00

Девочка с другом потушили огонь за четыре часа. Фото они сделали, пока ждали пожарных.

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Варя с другом гуляла возле реки Урал и увидела черный дым. Сначала ребята подумали, что кто-то жарит шашлыки. Но оказалось, что горят деревья и трава.

— Позвонила в пожарную, у меня спросили мой номер телефона, я продиктовала. Через минут 15 позвонила снова, сказали «выезжают». Через 20 минут звоню в третий раз: «Приезжайте, уже все горит!» Четвертый раз — игнорируют.

Я начала топтать огонь. Нашли бутылки. Пока друг бегает к реке за водой, я сняла кофту и ею тушу. Засыпали песком с дороги. Мы три — четыре часа это тушили. Пару километров протопали. Уже все кроссовки сгорели, но самое главное — все потушили, — рассказала Варя корреспонденту КП-Челябинск.

Пожар возле реки Урал в Магнитогорске

ЧП произошло в четверг, 13 июня. Как двум 12-летним детям удалось потушить огонь? Неужели этому учат на уроке ОБЖ?

— Я звонила маме. Она назвала номер пожарных и сказала: если не приедут, то туши тряпкам и песком, — ответила нам Варя.

Почему же не приехали пожарные? Дети считают, что им просто не поверили.

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ИСТОЧНИК KP.RU