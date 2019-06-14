Воспитатель не заметила, что ребенку разбили голову в детсаду Челябинска

СЕГОДНЯ 03:56 2019-06-14T03:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось 3 июня в одном из детсадов Металлургического района. Номер не называем до выяснения обстоятельств.

— Воспитатели вообще по-моему за детьми не смотрят. На прогулке ребенку разбили голову, а воспитатели даже не видели, — написал папа малышки Михаил в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК.

По словам мужчины, его жена забирала детей и заметила кровь на шапке у дочки. Спросила у воспитателя, как это произошло. А та ответила, что ничего не видела.

Некоторые защищают воспитателей:

— Мы, родители, порой и за одним не можем уследить. А тут детей по 30 человек, — прокомментировала Татьяна Щеглова.

Другие советуют зафиксировать травму в травмпункте и написать заявление заведующей детского сада — пусть разбираются.

Подобную историю рассказала еще одна жительница ЧМЗ:

— Это не только в этом садике. Мы ходили в 340-й. У меня ребенок на прогулке упал и выбил два передних зуба. Губы все в кровь были разбиты. Воспитатель даже не позвонила. Закончилось тем, что ее уволили, — написала Екатерина Галанина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU