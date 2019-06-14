Сиденья с подсветкой установил водитель маршрутки в Челябинской области
В Миассе водитель маршрутки №2 творчески подошел к оформлению салона. Он сделал подсветку на пассажирских сидениях.
— Эта подсветка имеет практическое применение: в случае падения мелочи ее проще будет найти. Во всех европейских странах так, — написал в группе «ВКонтакте» пассажир маршрутки Алексей Ефремов.
Но это еще не все. У себя в кабине водитель тоже сделал неоновую подсветку, повесил «лампочку Ильича» и ярко-желтый вентилятор. Получился практически лофтовый интерьер, как в модном клубе.
В салоне маршрутки. Фото: Александр Павлов
Пассажиры фотографируют салон маршрутки и выкладывают в соцсети.
— Четкий салон! — прокомментировал Александр Махетов.
Неоновый свет в маршрутке. Фото: Алена Зонова
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ИСТОЧНИК KP.RU