Сиденья с подсветкой установил водитель маршрутки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-14T03:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Миассе водитель маршрутки №2 творчески подошел к оформлению салона. Он сделал подсветку на пассажирских сидениях.

— Эта подсветка имеет практическое применение: в случае падения мелочи ее проще будет найти. Во всех европейских странах так, — написал в группе «ВКонтакте» пассажир маршрутки Алексей Ефремов.

Но это еще не все. У себя в кабине водитель тоже сделал неоновую подсветку, повесил «лампочку Ильича» и ярко-желтый вентилятор. Получился практически лофтовый интерьер, как в модном клубе.

В салоне маршрутки. Фото: Александр Павлов

Пассажиры фотографируют салон маршрутки и выкладывают в соцсети.

— Четкий салон! — прокомментировал Александр Махетов.

Неоновый свет в маршрутке. Фото: Алена Зонова

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU