Фотограф случайно снял «Огневушку-поскакушку» над горой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 03:52 2019-06-14T03:52:15+03:00

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11 июня в Миассе был красивый закат. Можно даже сказать — потрясающий. Потрясенный житель города сделал фото и выложил на своей странице в ВК.

— Закат на Машгородке. «НЕЧТО» огненное вылезает из-за горы. Пока назвал «Огневушка-поскакушка», — подписал свой снимок Дан Канбиков.

Что только не увидели в этом явлении природы пользователи соцсети! Кто-то восхитился, а кто-то напугался.

«Как в сказке Бажова!», «Красотища! Лава небесная», «череп дьявола», «котик сатаны», — комментируют миассцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU