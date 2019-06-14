Жителей Челябинской области возмутила песня группы «Ленинград» на празднике в честь Дня России

СЕГОДНЯ 03:49 2019-06-14T03:49:05+03:00

На празднике всегда много детей, а тут песни матерные... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Этот пост жителя Магнитогорска в соцсети вызвал жаркие споры.

— Ни стыда, ни совести. На мероприятии магнитогорская группа «Рэд Хэд Бэнд» исполнила песню, унижающую страну и отдельных известных личностей. А особенно унижены были работники правоохранительных органов, выполняющие обязанности по охране общественного порядка на празднике. За их спинами группа пела: «Сгорели люди на Болотной, ОМОН сгорел, все, и менты...».

Это песня группы «Ленинград» под названием «Москва». Мне было стыдно в этот момент. Исполнять такие песни на городских мероприятиях в честь страны нельзя. Также не должны звучать там песни на иностранных языках, — написал горожанин в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Многие подписчики группы поддержали возмущенного автора. Они отметили, что кроме прочего, в песне содержится еще и ненормативная лексика. Другие выступили в защиту песни, советуя разобраться в ее смысле.

— Перед исполнением этой композиции было объявлено, что песня шутливая и относится к ней нужно только лишь с иронией! Если кто-то не допонял этого, то это его личные проблемы. Но если кого-то обидели, приношу извинения! — написал гитарист «РЭД ХЭД БЭНД» Виталий Титов.

Также музыканты отметили, что они выбрали песню, «основываясь на стилистике группы».

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ИСТОЧНИК KP.RU