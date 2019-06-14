Жители Магнитогорска возмущены: пляж засыпали конфетти в виде российского флага
День России в Магнитогорске отметили бумажным фейерверком. Хлопушки стреляли на набережной реки Урал. После чего вся она покрылась конфетти.
— Это кто такой идиотизм придумал? Ужас! Бумага теперь в Урале, на пляже... — возмутился житель Магнитогорска в группе «ВКонтакте».
И как теперь это убирать из песка? Фото: Вячеслав Кемов
В комментариях высказались и другие недовольные.
— Обязательно в приступах патриотизма Землю уничтожать? То шары и фонарики в воздух запускают, то конфетти кругом, — написала Екатерина Логвиненко.
Еще один подписчик группы подметил, что люди теперь топчутся по российскому флагу: на бумажках изображен триколор.
Конфетти в виде российского флага валяется на земле. Фото: vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU