Жители Магнитогорска возмущены: пляж засыпали конфетти в виде российского флага

СЕГОДНЯ 03:46 2019-06-14T03:46:57+03:00

Конфетти с триколором засыпало всю набережную. Фото: Вячеслав Кемов

Бумага попала и в песок, и в воду

Изменить размер текста: A A

День России в Магнитогорске отметили бумажным фейерверком. Хлопушки стреляли на набережной реки Урал. После чего вся она покрылась конфетти.

— Это кто такой идиотизм придумал? Ужас! Бумага теперь в Урале, на пляже... — возмутился житель Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

И как теперь это убирать из песка? Фото: Вячеслав Кемов

В комментариях высказались и другие недовольные.

— Обязательно в приступах патриотизма Землю уничтожать? То шары и фонарики в воздух запускают, то конфетти кругом, — написала Екатерина Логвиненко.

Еще один подписчик группы подметил, что люди теперь топчутся по российскому флагу: на бумажках изображен триколор.

Конфетти в виде российского флага валяется на земле. Фото: vk.com/magnitkacity

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU