В Копейске покончила с собой мать ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 05:22 2019-06-14T05:22:02+03:00

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О самоубийстве копейчанки сообщили ее знакомые в социальных сетях. Известно, что молодая женщина воспитывала маленькую дочку, страдающую ДЦП. После того, как врачи диагностировали у девочки тяжелый недуг, мама впала в депрессию.

«Она устала жить. Вам не понять, какой была ее жизнь. Я бы тоже такой судьбы не вытерпела!», — написала подруга покойной, объясняя роковой шаг измученной депрессией.

Пользователи соцсетей возражают: сейчас много методик реабилитации больных ДЦП. Главное — собрать волю кулак и неотступно следовать цели. Есть примеры, когда постоянная борьба с недугом дает отличные плоды: люди живут полной самостоятельной жизнью. Конечно, особенной семье нужна поддержка близких. Видимо, ее у молодой матери было недостаточно.

Бездыханное тело жены нашел в квартире ее муж. Он тоже попытался свести счеты с жизнью, однако, его спасли врачи. Сейчас он в больнице.

Маленькая осиротевшая девочка сейчас у родственников. Органам опеки предстоит решать ее судьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU