Челябинцы жалуются на лихую даму за рулем маршрутки

СЕГОДНЯ 06:05 2019-06-14T06:05:43+03:00

Если бы в Челябинске был современный муниципальный общественный транспорт - комфортный и надежный - вряд ли у маршруток были бы пассажиры. Фото: Павел КЛОКОВ

Водитель такси, по словам пассажиров, нарушала правила дорожного движения и сквернословила

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Маршрутки в Челябинске — средоточие негативных эмоций. В паблике «Регион-74» социальной сети ВКонтакте на поведение агрессивной женщины-водителя пожаловалась горожанка:

— Утром я села в маршрутку № 10, за рулем которой была женщина. С остановки «Поворот на ЧВВАКУШ» мы отправились в сторону отеля «Виктория» по Комсомольскому проспекту.

В пути по маршруту водитель грубила всем пассажиром. Нарушала правила дорожного движения: начинала движение, не дождавшись посадки и высадки пассажиров; зажимала людей в дверях, кричала, сыпля нецензурной лексикой. Лихачила, выезжая на встречную полосу, рискуя жизнями пассажиров. На призывы успокоится не реагировала!».

Горожанка просит рассматривать ее письмо как обращение от лица всех пассажиров: «Прошу разобраться в ситуации, наказать и привлечь к ответственности водителя и лицо, отвечающее за маршрут».

Напомним, что челябинский общественный транспорт переживает глубокий системный кризис. Муниципальный общественный транспорт пока в разваленном состоянии. Бал правят маршрутки, большинство из которых — нелегальные.

Власти региона готовы вкладываться в развитие муниципального транспорта и ждут от городских властей четкую концепцию развития системы с превалированием муниципального транспорта над частным.

Об этом глава региона Алексей Текслер говорил на апрельском совещании по реформе общественного транспорта в нашем городе.

Первые подвижки начались: осенью город получит 65 автобусов, в том числе низкопольных. Но городу нужны капитальные вложения в модернизацию инженерных систем, четкая схема организации ремонтов подвижного состава.

Всем этим еще только предстоит заняться.

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ИСТОЧНИК KP.RU