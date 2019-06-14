Спасатель раскрасил памятник метеориту в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:35 2019-06-14T08:35:15+03:00

Местные жители в очередной раз посетовали, что обретенным уральским брендом почти не занимаются

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В районе железнодорожной станции в Чебаркуле установлен небольшой памятник метеориту. Монумент, мягко говоря, скромный. Даже само космическое тело сделали серого цвета. Исправить ситуацию взялся местный житель Евгений Напалков. Он увлекается художественной росписью. При этом служит спасателем.

Южноуралец обсудил работу с директором вокзала, купил баллончики с краской и добавил болиду огоньку. Работа получилась яркой. В социальных сетях местные жители приняли поступок горожанина на «ура».

— Чебаркуль всегда был курортной зоной, но лишь для уральцев. Славился лесами, озерами. Но так туристов из других регионов не затащишь. А тут нам небо послало такой подарок, из которого можно было сделать бренд. Но в итоге все ограничилось установкой пары монументов и все благополучно про метеорит забыли, — пишут в соцсетях люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU