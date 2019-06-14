Челябинская фотоохотница сняла редких птиц
Места своей «тихой охоты» Ирина Гусева не выдает. Говорит, что снимает птиц в Челябинской области — на берегах озер, в полях.
Недавно фотоохота выдалась удачной. За проявленное терпение вышла под объектив активной пенсионерки семейка чутких шилоклювок — очаровательных птичек на длинных тонких ножках с клювами, похожими на шило.
— Гнездятся шилоклювки небольшими колониями, в соседстве с крачками, чайками и другими куликами. В кладке обычно четыре яйца. Насиживают кладку оба родителя, отважно защищая от врагов — лисиц, водяных крыс. Малыши появляются на свет зрячими, пушистыми и шустрыми. Через пару часов они уверено бегают за родителями и пытаются находить себе еду — мелких ракообразных, личинок двукрылых, жуков, дождевых червей, — рассказала корреспонденту КП — Челябинск Ирина Гусева.
Своих «моделей» Ирина сняла неподалеку от Челябинска. Главное, говорит, она — не навредить. Потому что у малышей есть еще и пернатые враги — сороки, вороны. На пушистые комочки они кидаются камнями. Потому фотоохотник должен вести себя так, чтобы никто не узнал, где гнездится колония.
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ИСТОЧНИК KP.RU