2019-06-14T08:57:28+03:00
Общество

Челябинская фотоохотница сняла редких птиц

Ирине Гусевой позировало семейство шилоклювок
Ольга АНТОНОВА
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Заботливые родители шилоклювки и их потомство. Фото: Ирина Гусева.Заботливые родители шилоклювки и их потомство. Фото: Ирина Гусева.
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Места своей «тихой охоты» Ирина Гусева не выдает. Говорит, что снимает птиц в Челябинской области — на берегах озер, в полях.

Недавно фотоохота выдалась удачной. За проявленное терпение вышла под объектив активной пенсионерки семейка чутких шилоклювок — очаровательных птичек на длинных тонких ножках с клювами, похожими на шило.

— Гнездятся шилоклювки небольшими колониями, в соседстве с крачками, чайками и другими куликами. В кладке обычно четыре яйца. Насиживают кладку оба родителя, отважно защищая от врагов — лисиц, водяных крыс. Малыши появляются на свет зрячими, пушистыми и шустрыми. Через пару часов они уверено бегают за родителями и пытаются находить себе еду — мелких ракообразных, личинок двукрылых, жуков, дождевых червей, — рассказала корреспонденту КПЧелябинск Ирина Гусева.

Своих «моделей» Ирина сняла неподалеку от Челябинска. Главное, говорит, она — не навредить. Потому что у малышей есть еще и пернатые враги — сороки, вороны. На пушистые комочки они кидаются камнями. Потому фотоохотник должен вести себя так, чтобы никто не узнал, где гнездится колония.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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