В Магнитогорске эвакуировали педагогический колледж

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-14T10:51:10+03:00

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Днем 14 июня преподаватели и студенты не смогли попасть в здание педколледжа. Дорогу к учебному учреждению перекрыла полиция. Тех, кто уже находился внутри, в экстренном порядке силовики выводили на улицу. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

— Вся территория в районе перекрестка улицы Правды и Индустриальной оцеплена. Пешеходов и автомобили не пускают. На место прибыли «скорая» и «пожарная». — пишут участники группы в «ВКонтакте» «Черное&Белое» Магнитогорск.

Пользователи соцсетей предположили, что педколледж стал очередной жертвой телефонных террористов.

«Комсомолке» удалось выяснить, что причин для беспокойства нет.

— Эвакуация учебная. Сегодня в Магнитогорске проходит плановая тренировка, в которой задействованы представители силовых ведомств и администрации город, — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина.

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