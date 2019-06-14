Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-14T11:33:04+03:00

Можно будет поговорить с начальником любого отдела

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27 июня служба судебных приставов проведет День приема граждан. У людей часто возникают проблемы с этой структурой: из-за обилия работы служители закона часто не успевают проконсультировать людей. Иногда бывают ситуации, когда граждане недовольны и ищут кому пожаловаться на работу рядовых сотрудников.

Обо всех чаяниях можно будет рассказать самому высокому руководству.

— С гражданами готовы пообщаться главный судебный пристав региона и ее заместители, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Прием проведут в Челябинске на ул. Барбюса, 136в с 14.00 до 20.00. Здесь находится областное управление. Предварительно нужно записаться (351) 252-53-18, но будет и общая очередь, для тех, кто этого не сделал. Обязательно возьмите паспорт.

Также можно попасть на прием в отдел приставов в каждом районе Челябинска и области. Там также 27 июня будут работать с 14.00 до 20.00. Записываться не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU