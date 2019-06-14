2019-06-14T11:56:01+03:00
Спорт

В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира

Прямую трансляцию состязаний будет вести Первый канал
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиФото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Осенью Челябинск примет международные соревнования по фигурному катанию. С 12 по 14 сентября в ледовой арене «Трактор» состоится этап Гран-при среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В Челябинске соберутся сильнейшие юниоры мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Они разыграют 4 комплекта наград — в одиночном катании и парном катании, а также танцах на льду. Ожидается, что трибуны арены посетят не менее 15 тысяч зрителей. Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал.

—Челябинск уже принимал у себя представительные соревнования фигуристов. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство юниоров и чемпионат России. Однако впервые южноуральской столице выпала честь провести международные состязания, — говорится в сообщении правительства Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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