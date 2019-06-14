Избран новый мэр Копейска

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-14T12:25:58+03:00

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В Копейске 14 июня местные депутаты назначили нового главу города. Прямых выборов мэра в городе-спутнике нет. Выбирали из двух кандидатов: Андрея Фалейчика и Юрия Заневского. Победителем стал Фалейчик.

До этого он занимал кабинет мэра, однако с приставкой «и.о.». Его конкурент ранее работал в администрации Чебаркуля. Впрочем, с самого начала выборов в Копейске на этот пост прочили именно Андрея Фалейчика.

В молодости будущий чиновник успел побывать мастером сантехнических работ. Затем работал в министерстве экологии и управлении строительства. С марта 2018 года, работал в качестве заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Предыдущий глава Копейска Владимир Можин сложил полномочия досрочно. Он пришел на этот пост из областной прокуратуры. До него Копейском руководил политический долгожитель региона Вячеслав Истомин. Его осудили за коррупцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU