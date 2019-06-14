2019-06-14T12:25:58+03:00
Политика

Избран новый мэр Копейска

Им стал фаворит предвыборной гонки
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Андрей Фалейчик теперь официально глава Копейска. Фото: администрация КГОАндрей Фалейчик теперь официально глава Копейска. Фото: администрация КГО
Изменить размер текста:

В Копейске 14 июня местные депутаты назначили нового главу города. Прямых выборов мэра в городе-спутнике нет. Выбирали из двух кандидатов: Андрея Фалейчика и Юрия Заневского. Победителем стал Фалейчик.

До этого он занимал кабинет мэра, однако с приставкой «и.о.». Его конкурент ранее работал в администрации Чебаркуля. Впрочем, с самого начала выборов в Копейске на этот пост прочили именно Андрея Фалейчика.

В молодости будущий чиновник успел побывать мастером сантехнических работ. Затем работал в министерстве экологии и управлении строительства. С марта 2018 года, работал в качестве заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Предыдущий глава Копейска Владимир Можин сложил полномочия досрочно. Он пришел на этот пост из областной прокуратуры. До него Копейском руководил политический долгожитель региона Вячеслав Истомин. Его осудили за коррупцию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера
В Магнитогорске эвакуировали педагогический колледж
Директора завода в Челябинске будут судить за сокрытие миллионов от налоговой
Хлопок газа напугал жителей многоэтажки в Челябинске
Челябинская фотоохотница сняла редких птиц
Спасатель раскрасил памятник метеориту в Челябинской области
Миассу грозит мусорный коллапс
В Москве наградили спасших Ваню Фокина
Челябинцы жалуются на лихую даму за рулем маршрутки
В Копейске покончила с собой мать ребенка-инвалида
12-летняя девочка четыре часа тушила пожар в Магнитогорске
Воспитатель не заметила, что ребенку разбили голову в детсаду Челябинска
Сиденья с подсветкой установил водитель маршрутки в Челябинской области
Фотограф случайно снял «Огневушку-поскакушку» над горой в Челябинской области
Жителей Челябинской области возмутила песня группы «Ленинград» на празднике в честь Дня России
Жители Магнитогорска возмущены: пляж засыпали конфетти в виде российского флага
Житель Челябинска поставил в своем дворе колокол
В Челябинской области должник погасил долг в 100 тысяч рублей после ареста его мобильника
Магнитогорца, обвиняемого в убийстве участницы конкурса красоты, оставили под стражей до зимы
В Челябинской области 35 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии и истории
Жителя Челябинска задержали при продаже радиоактивных приборов с плутонием