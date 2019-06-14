В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-14T12:46:13+03:00

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В поле зрения правоохранительных органов двое мужчин 42 и 39 лет уже были: отбыли срок в колонии и вернулись к криминальному бизнесу — торговле наркотиками. С крупной партией их и задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при личном досмотре, в автомобиле и в квартирах изъято почти 100 г героина.

Кроме того, во время дальнейшей операции в Челябинской и Свердловской областей сотрудниками УНК ГУ МВД при поддержке полицейских отряда спецназначения «Гром» задержаны двое иностранцев, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков в Свердловской и Челябинской областях — 31-летняяя женщина и 24-летний мужчина. У них изъято более 360 г героина. Они занимались сбытом в Интернете. В жилищах подозреваемых обнаружены электронные весы, упаковочный материал для доз, банковские карты.

Возбуждено три уголовных дела. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Они взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU