2019-06-14T12:46:13+03:00
Происшествия

В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина

Преступники продавали яд через Интернет
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Наркотик нашли в квартирах подозреваемых. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.Наркотик нашли в квартирах подозреваемых. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Изменить размер текста:

В поле зрения правоохранительных органов двое мужчин 42 и 39 лет уже были: отбыли срок в колонии и вернулись к криминальному бизнесу — торговле наркотиками. С крупной партией их и задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при личном досмотре, в автомобиле и в квартирах изъято почти 100 г героина.

Кроме того, во время дальнейшей операции в Челябинской и Свердловской областей сотрудниками УНК ГУ МВД при поддержке полицейских отряда спецназначения «Гром» задержаны двое иностранцев, подозреваемых в хранении и сбыте наркотиков в Свердловской и Челябинской областях — 31-летняяя женщина и 24-летний мужчина. У них изъято более 360 г героина. Они занимались сбытом в Интернете. В жилищах подозреваемых обнаружены электронные весы, упаковочный материал для доз, банковские карты.

Возбуждено три уголовных дела. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Они взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
Избран новый мэр Копейска
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера
В Магнитогорске эвакуировали педагогический колледж
Директора завода в Челябинске будут судить за сокрытие миллионов от налоговой
Хлопок газа напугал жителей многоэтажки в Челябинске
Челябинская фотоохотница сняла редких птиц
Спасатель раскрасил памятник метеориту в Челябинской области
Миассу грозит мусорный коллапс
В Москве наградили спасших Ваню Фокина
Челябинцы жалуются на лихую даму за рулем маршрутки
В Копейске покончила с собой мать ребенка-инвалида
12-летняя девочка четыре часа тушила пожар в Магнитогорске
Воспитатель не заметила, что ребенку разбили голову в детсаду Челябинска
Сиденья с подсветкой установил водитель маршрутки в Челябинской области
Фотограф случайно снял «Огневушку-поскакушку» над горой в Челябинской области
Жителей Челябинской области возмутила песня группы «Ленинград» на празднике в честь Дня России
Жители Магнитогорска возмущены: пляж засыпали конфетти в виде российского флага
Житель Челябинска поставил в своем дворе колокол
В Челябинской области должник погасил долг в 100 тысяч рублей после ареста его мобильника
Магнитогорца, обвиняемого в убийстве участницы конкурса красоты, оставили под стражей до зимы
В Челябинской области 35 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по химии и истории
Жителя Челябинска задержали при продаже радиоактивных приборов с плутонием