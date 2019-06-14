2019-06-14T13:49:33+03:00
Общество

Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы

Яркие клумбы будут радовать маленьких пациентов и их мам
Валентина ВАГАНОВА
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К высадке цветов присоединились горожане. Фото: Челябинская детская областная больницаК высадке цветов присоединились горожане. Фото: Челябинская детская областная больница
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На территории Челябинской детской областной больницы сотрудники и волонтеры высадили 2000 петуний и 700 георгинов. Цветами оформили все прогулочные зоны и детскую площадку. На посадки ушло несколько дней. К ним присоединились жители города.

— С высадкой цветов помогают фонды «Искорка» и «Родная». Они собирают людей через интернет, у кого есть время и желание помочь. Территория у нас большая — 3 гектара, помощники нужны. В этот раз в посадках поучаствовали около 20 человек. Сейчас вот досаживаем георгины. Дети лежат у нас в больнице достаточно долго, стараемся, чтобы было поярче, — говорит озеленитель Елена Квиткова.

Вот такие красивые клумбы можно увидеть на территории. Фото: Челябинская детская областная больница

Вот такие красивые клумбы можно увидеть на территории. Фото: Челябинская детская областная больница

Высаживать цветы помогают люди разного возраста и профессий. Например, помогали сотрудники банка, которые специально выделяли по нескольку часов перед работой на доброе дело.

Красота кругом! Фото: Челябинская детская областная больница

Красота кругом! Фото: Челябинская детская областная больница

По словам Елены, ни в одной больнице такого пышного озеленения нет. Больница регулярно участвует в городских конкурсах на самые красивые клумбы и выигрывала гран-при.

И на детской плозадке тоже цветы. Фото: Челябинская детская областная больница

И на детской плозадке тоже цветы. Фото: Челябинская детская областная больница

Желающие могут помочь ухаживать за цветами: полоть, поливать. За подробностями обращаться к Елене +79514800001.

ИСТОЧНИК KP.RU

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