Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы
На территории Челябинской детской областной больницы сотрудники и волонтеры высадили 2000 петуний и 700 георгинов. Цветами оформили все прогулочные зоны и детскую площадку. На посадки ушло несколько дней. К ним присоединились жители города.
— С высадкой цветов помогают фонды «Искорка» и «Родная». Они собирают людей через интернет, у кого есть время и желание помочь. Территория у нас большая — 3 гектара, помощники нужны. В этот раз в посадках поучаствовали около 20 человек. Сейчас вот досаживаем георгины. Дети лежат у нас в больнице достаточно долго, стараемся, чтобы было поярче, — говорит озеленитель Елена Квиткова.
Вот такие красивые клумбы можно увидеть на территории. Фото: Челябинская детская областная больница
Высаживать цветы помогают люди разного возраста и профессий. Например, помогали сотрудники банка, которые специально выделяли по нескольку часов перед работой на доброе дело.
Красота кругом! Фото: Челябинская детская областная больница
По словам Елены, ни в одной больнице такого пышного озеленения нет. Больница регулярно участвует в городских конкурсах на самые красивые клумбы и выигрывала гран-при.
И на детской плозадке тоже цветы. Фото: Челябинская детская областная больница
Желающие могут помочь ухаживать за цветами: полоть, поливать. За подробностями обращаться к Елене +79514800001.
ИСТОЧНИК KP.RU