Алексей Текслер в Бишкеке перенимает опыт проведения саммитов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-14T14:18:14+03:00

Глава региона уверен: международные события в июле будущего года Челябинск проведет на самом высоком уровне

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14 июня в Бишкеке проходит саммит ШОС. Российскую делегацию возглавляет глава государства Владимир Путин. В составе делегации — руководитель Челябинской области Алексей Текслер. На своей официальной страничке в Инстаграм глава региона сообщил о задачах, стоящих перед ним в этой рабочей поездке:

— Бишкек встречает саммит ШОС. Сегодня ключевое мероприятие — Заседание Совета глав государств — членов ШОС, где я работаю в составе российской делегации, которую возглавляет Президент России. Помимо участия в саммите, где я имею реальную возможность рассказать о потенциале Челябинской области, моя задача — перенять опыт организации событий подобного масштаба. Для Челябинска это будет впервые. Город меняется к саммитам. Новые дороги, аэропорт, здания, благоустройство и многое другое уже в работе. Все это сделает столицу Южного Урала более современным и комфортным городом, окажет и положительное влияние на область в целом.

Алексей Текслер подчеркивает: дел впереди еще очень много.

— Области нужны амбиции. Я уверен, что мы достойно подготовимся и примем саммиты в 2020 году на высшем уровне.

Кстати, сегодня же глава государства Владимир Путин пригласил президентов стран-участниц организации ШОС на саммиты-2020.

— Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22-23 июля 2020 года в России, — сказал президент.

ИСТОЧНИК KP.RU