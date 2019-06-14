Селянин избил главу деревни в Челябинской области
В суде Еткульского района отвечал 26-летний местный житель. Молодого человека судили за умышленный вред здоровью средней тяжести. В ночь с 8 на 9 марта он поехал в магазин с товарищами. Там повздорил с одним из покупателей и замахнул кулаком в челюсть. Оппонент упал, а нападавший набросился сверху и нанес еще несколько ударов.
Побитым оказался глава Еткуля. У него сотрясение мозга и перелом костей лица.
— Обвиняемого приговорили к одному году ограничения свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Теперь нападавшему придется ходить отмечаться, запрещено ходить на массовые мероприятия и переезжать, не предупредив об этом органы.
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