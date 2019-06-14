2019-06-14T14:25:26+03:00
Общество

Селянин избил главу деревни в Челябинской области

Встреча случилась праздничной ночью возле магазина
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В суде Еткульского района отвечал 26-летний местный житель. Молодого человека судили за умышленный вред здоровью средней тяжести. В ночь с 8 на 9 марта он поехал в магазин с товарищами. Там повздорил с одним из покупателей и замахнул кулаком в челюсть. Оппонент упал, а нападавший набросился сверху и нанес еще несколько ударов.

Побитым оказался глава Еткуля. У него сотрясение мозга и перелом костей лица.

— Обвиняемого приговорили к одному году ограничения свободы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь нападавшему придется ходить отмечаться, запрещено ходить на массовые мероприятия и переезжать, не предупредив об этом органы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ
Мужской спа-салон в центре Челябинска, к которому неоднократно были претензии, заподозрили в организации проституции
Больницам и медцентрам Челябинска очень нужны высококлассные врачи
Таможенники задержали крупную партию запрещенных гормональных таблеток в Челябинской области
Алексей Текслер в Бишкеке перенимает опыт проведения саммитов
Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина
Избран новый мэр Копейска
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера