Таможенники задержали крупную партию запрещенных гормональных таблеток в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-14T14:36:01+03:00

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В Магнитогорске сотрудники таможни вместе с оперативниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали местного жителя, который получил посылку с запрещенными препаратами. Его взяли в офисе одной из транспортных компаний.

В коробке, которая пришла из Белоруссии, силовики обнаружили почти 10 тысяч таблеток и 84 банки с жидкими гормональными веществами — всего около 10 наименований. Общий вес партии — 6,5 кг.

— Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат тестостерон и тренболон, эти вещества включены в список сильнодействующих веществ. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Материалы дела переданы в полицию для расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU