2019-06-14T14:36:01+03:00
Происшествия

Таможенники задержали крупную партию запрещенных гормональных таблеток в Челябинской области

В посылке было 6,5 кг препаратов
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В составе препаратов нашли тестостерон и тренболон. Фото: Уральское таможенное управлениеВ составе препаратов нашли тестостерон и тренболон. Фото: Уральское таможенное управление
Изменить размер текста:

В Магнитогорске сотрудники таможни вместе с оперативниками Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте задержали местного жителя, который получил посылку с запрещенными препаратами. Его взяли в офисе одной из транспортных компаний.

В коробке, которая пришла из Белоруссии, силовики обнаружили почти 10 тысяч таблеток и 84 банки с жидкими гормональными веществами — всего около 10 наименований. Общий вес партии — 6,5 кг.

— Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат тестостерон и тренболон, эти вещества включены в список сильнодействующих веществ. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Материалы дела переданы в полицию для расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ
Мужской спа-салон в центре Челябинска, к которому неоднократно были претензии, заподозрили в организации проституции
Больницам и медцентрам Челябинска очень нужны высококлассные врачи
Селянин избил главу деревни в Челябинской области
Алексей Текслер в Бишкеке перенимает опыт проведения саммитов
Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина
Избран новый мэр Копейска
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера