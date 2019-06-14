2019-06-14T14:38:31+03:00
Общество

Больницам и медцентрам Челябинска очень нужны высококлассные врачи

«Комсомолка» узнала, сколько на Южном Урале зарабатывают медики-суперпрофи
Ольга АНТОНОВА
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Больницам Южного Урала нужны высококлассные врачи.Больницам Южного Урала нужны высококлассные врачи.Фото: Александр ГЛУЗ
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В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Накануне праздника Служба исследований HeadHunter проанализировала ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере «Медицина и фармацевтика».

Итак, в базе данных HH — три тысячи соискателей из Челябинской области. Четвертая часть всех резюме медиков — младший и средний медперсонал. Примерно столько же медицинских представителей ищут новую работу. 15% вакансий — от врачей.

Медицинские организации Южного Урала чаще всего ищут врачей, медсестер, санитарок, фармацевтов.

— В среднем, работодатели Челябинской области готовы платить работникам 32,5 тыс руб (по России — 42 тыс руб — прим. ред.). Среднее предложение для врача — 55 тыс руб. Но каждая седьмая вакансия высокооплачиваемая — 85 тыс руб и выше. Нужны врачи очень высокой квалификации, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. — Медики, ищущие работу, не исключают возможность подработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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