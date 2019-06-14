Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-14T15:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Уф, основная волна сдачи госэкзменов выпускниками 9 классов завершилась. В пятницу,14 июня, более 3,6 тыс детей в Челябинской области написали основной государственный экзамен по истории, физике и географии.

Как сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе министерства образования и науки региона, самым многочисленным стал ОГЭ по географии: его сдавали 2345 человек. Плюс, 8 тыс школьников уже сдали географию 4 июня. За два часа ребята должны были выполнить 30 заданий.

Физику сдавали 502 девятиклассника. За три часа требовалось решить 26 заданий. Большинство участников — 3,7 тыс — сдали физику 11 июня.

ОГЭ по истории в этот день сдавали 824 девятиклассника. Еще шестеро школьников сдавали историю в форме государственного выпускного экзамена.

— Некоторые школы перешли на линейную систему изучения истории. Потому в этом году есть специальный вариант контрольных измерительных материалов. В этот КИМ не включена история XX века. Задания охватывают период с древнейших времен до 1914 г. Новый вариант 14 июня выполняли 60 участников ОГЭ по истории, — проинформировала начальник Управления начального, основного, среднего общего образования минобрнауки региона Елена Тюрина.

Кстати, с ОГЭ по истории удалили двух школьников. Во время трехчасового экзамена они попытались воспользоваться шпаргалками. Их работы аннулированы.

Теперь детям нужно запастись терпением: результаты ОГЭ станут известны к 25 июня. Если есть вопросы, можно звонить на «горячую линию» (351) 263-25-17.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU