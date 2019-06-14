Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ
Уф, основная волна сдачи госэкзменов выпускниками 9 классов завершилась. В пятницу,14 июня, более 3,6 тыс детей в Челябинской области написали основной государственный экзамен по истории, физике и географии.
Как сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе министерства образования и науки региона, самым многочисленным стал ОГЭ по географии: его сдавали 2345 человек. Плюс, 8 тыс школьников уже сдали географию 4 июня. За два часа ребята должны были выполнить 30 заданий.
Физику сдавали 502 девятиклассника. За три часа требовалось решить 26 заданий. Большинство участников — 3,7 тыс — сдали физику 11 июня.
ОГЭ по истории в этот день сдавали 824 девятиклассника. Еще шестеро школьников сдавали историю в форме государственного выпускного экзамена.
— Некоторые школы перешли на линейную систему изучения истории. Потому в этом году есть специальный вариант контрольных измерительных материалов. В этот КИМ не включена история XX века. Задания охватывают период с древнейших времен до 1914 г. Новый вариант 14 июня выполняли 60 участников ОГЭ по истории, — проинформировала начальник Управления начального, основного, среднего общего образования минобрнауки региона Елена Тюрина.
Кстати, с ОГЭ по истории удалили двух школьников. Во время трехчасового экзамена они попытались воспользоваться шпаргалками. Их работы аннулированы.
Теперь детям нужно запастись терпением: результаты ОГЭ станут известны к 25 июня. Если есть вопросы, можно звонить на «горячую линию» (351) 263-25-17.
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ИСТОЧНИК KP.RU