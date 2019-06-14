Стилисту из Челябинска, которая продала девственность дочери, никак не могут вынести приговор
В Москве никак не могут огласить приговор челябинке, поступок которой наделал много шуму в позапрошлом году. 37-летняя женщина пыталась продать право первой ночи со своей дочерью-школьницей. Ранее ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, но обвиняемая обжаловала приговор и его отменили.
Вышестоящий суд постановил еще раз рассмотреть дело. Поскольку передача денег происходила в Москве, то в столице и проходят заседания. Перед новым разбирательством суд решил, что в деле есть огрехи и вернул материалы следователям. Теперь силовикам предстоит устранить нарушения и вновь передать дело в суд.
Подельнице челябинки ранее вынесли приговор. Ее признали виновной в посредничестве. Кроме дочки, у обвиняемой есть сын-младшеклассник. Дети сейчас живут у родственников в Челябинске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Пыталась продать ребенка.Видео предоставлено МВД РФ
ИСТОЧНИК KP.RU