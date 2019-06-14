2019-06-14T15:13:23+03:00
Происшествия

Стилисту из Челябинска, которая продала девственность дочери, никак не могут вынести приговор

Ей дали 4,5 года колонии, но после этого нашли в расследовании нарушения
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В суде обвиняемая вину не признала, хотя ранее все рассказала на камеру.В суде обвиняемая вину не признала, хотя ранее все рассказала на камеру.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Москве никак не могут огласить приговор челябинке, поступок которой наделал много шуму в позапрошлом году. 37-летняя женщина пыталась продать право первой ночи со своей дочерью-школьницей. Ранее ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, но обвиняемая обжаловала приговор и его отменили.

Вышестоящий суд постановил еще раз рассмотреть дело. Поскольку передача денег происходила в Москве, то в столице и проходят заседания. Перед новым разбирательством суд решил, что в деле есть огрехи и вернул материалы следователям. Теперь силовикам предстоит устранить нарушения и вновь передать дело в суд.

Подельнице челябинки ранее вынесли приговор. Ее признали виновной в посредничестве. Кроме дочки, у обвиняемой есть сын-младшеклассник. Дети сейчас живут у родственников в Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Пыталась продать ребенка.Видео предоставлено МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Премию «Призвание» вручили выдающемуся хирургу из Челябинска
СМИ: главу китайской турфирмы арестовали за туры в Челябинск вместо Чернобыля
Региональный оператор винит в мусорном коллапсе в Миассе коммунальщиков
Школьник из Магнитогорска отчитал чиновников за убитый школьный двор
Граффити-художники рисуют кита в натуральную величину у ТРК «Родник»
Ура, свобода! Девятиклассники в Челябинской области сдали ОГЭ
Мужской спа-салон в центре Челябинска, к которому неоднократно были претензии, заподозрили в организации проституции
Больницам и медцентрам Челябинска очень нужны высококлассные врачи
Таможенники задержали крупную партию запрещенных гормональных таблеток в Челябинской области
Селянин избил главу деревни в Челябинской области
Алексей Текслер в Бишкеке перенимает опыт проведения саммитов
Жители Челябинска украсили цветами территорию детской областной больницы
В Магнитогорске дорогой внедорожник закидали яйцами и обсыпали мукой ради лайков
Умер экс-ректор ЧелГУ Валентин Батухтин
В Челябинске полиция задержала наркотрговцев с крупной партией героина
Избран новый мэр Копейска
В Челябинске съедутся самые титулованные фигуристы мира
Приставы Челябинской области готовы отвечать на вопросы до позднего вечера