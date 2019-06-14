Стилисту из Челябинска, которая продала девственность дочери, никак не могут вынести приговор

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-14T15:13:23+03:00

В суде обвиняемая вину не признала, хотя ранее все рассказала на камеру. Фото: СОЦСЕТИ

Ей дали 4,5 года колонии, но после этого нашли в расследовании нарушения

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В Москве никак не могут огласить приговор челябинке, поступок которой наделал много шуму в позапрошлом году. 37-летняя женщина пыталась продать право первой ночи со своей дочерью-школьницей. Ранее ее приговорили к 4,5 годам колонии общего режима, но обвиняемая обжаловала приговор и его отменили.

Вышестоящий суд постановил еще раз рассмотреть дело. Поскольку передача денег происходила в Москве, то в столице и проходят заседания. Перед новым разбирательством суд решил, что в деле есть огрехи и вернул материалы следователям. Теперь силовикам предстоит устранить нарушения и вновь передать дело в суд.

Подельнице челябинки ранее вынесли приговор. Ее признали виновной в посредничестве. Кроме дочки, у обвиняемой есть сын-младшеклассник. Дети сейчас живут у родственников в Челябинске.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/635760" frameborder="0"></iframe> Пыталась продать ребенка.Видео предоставлено МВД РФ

ИСТОЧНИК KP.RU