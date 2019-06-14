Граффити-художники рисуют кита в натуральную величину у ТРК «Родник»
Челябинский райтер Тимур Абдуллаев вместе со своей командой расписывает стену у торгового комплекса «Родник». На серой бетонной стене «разлилось» синее море, в котором плывет кит с китенком. По словам граффити-художника, нарисованное млекопитающее будет соответствовать реальным размерам самого большого в мире животного. К тому же, изображение будет в 3D.
— Площадь картины — 400 квадратных метров. На работу уйдет как минимум неделя и 250 баллончиков с краской, — говорит Тимур.
Гигантское граффити заказало руководство комплекса. Оно находится со стороны улицы Университетская набережная. Пока готовы фон и силуэты китов. Но уже понятно, что рисунок получится шикарным. Новый городской арт-объект и крутая локация для фото!
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В Челябинске у ТРК рисуют огромного кита.
ИСТОЧНИК KP.RU