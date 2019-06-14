Граффити-художники рисуют кита в натуральную величину у ТРК «Родник»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-14T15:23:54+03:00

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Челябинский райтер Тимур Абдуллаев вместе со своей командой расписывает стену у торгового комплекса «Родник». На серой бетонной стене «разлилось» синее море, в котором плывет кит с китенком. По словам граффити-художника, нарисованное млекопитающее будет соответствовать реальным размерам самого большого в мире животного. К тому же, изображение будет в 3D.

— Площадь картины — 400 квадратных метров. На работу уйдет как минимум неделя и 250 баллончиков с краской, — говорит Тимур.

Гигантское граффити заказало руководство комплекса. Оно находится со стороны улицы Университетская набережная. Пока готовы фон и силуэты китов. Но уже понятно, что рисунок получится шикарным. Новый городской арт-объект и крутая локация для фото!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714742" frameborder="0"></iframe> В Челябинске у ТРК рисуют огромного кита.

ИСТОЧНИК KP.RU