2019-06-14T15:35:17+03:00
Общество

Школьник из Магнитогорска отчитал чиновников за убитый школьный двор

Его не ремонтировали 36 лет
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
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Ученик школы №38 опубликовал в популярном магнитогорском паблике «ВКонтакте» письмо адресованное местным властям. В нем мальчик подробно описал плачевное состояние школьного двора и прикрепил фотографии.

— Каждый года одна и та же унылая картина: все зарастает травой, везде грязь, футбольное поле превращается в болото, нормальных тропинок нет.

Судя по снимкам, территория двора огромная, а ни одной беговой дорожки не видно. Как пишет автор поста, чтобы сдать «стометровку» на уроке физкультуры, ученики ходят бегать в соседний двор.

Единственное на всем школьном дворе спортивное сооружение

Единственное на всем школьном дворе спортивное сооружение

— Футбольное поле ужасное: все в траве, в центре камни. Пинать мяч здесь невозможно. Падение может привести к серьезным травмам, — пишет ученик.

В завершении мальчик призывает чиновников благоустроить двор школы №38.

— Когда мы ходим по такой унылой школьной территории каждый день в течении долгих учебных лет, то какие эмоции могут быть у нас от нашего города? Мы убираем этот двор, а толку — ноль. Все травой зарастает и бомжи в кустах живут. Пора уже делать дело, — обращается к чиновникам школьник.

Пост ученика магнитогорской школы за один день набрал 27 тысяч просмотров. Прочитали ли его в городской мэрии, пока неизвестно. Очевидно одно, что «крик души» подростка услышали и поддержали сотни магнитогорцев.

«На территории этой школы за 36 лет с момента открытия ничего не поменялось. . Все по- прежнему в убогом состоянии. Радует, что есть неравнодушные молодые ребята», — пишут в комментариях магнитогорцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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