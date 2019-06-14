Региональный оператор винит в мусорном коллапсе в Миассе коммунальщиков
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса» не считает себя виноватым в мусорном коллапсе, разразившемся в Миассе.
Напомним, активисты миасского отделения движения «Гражданский патруль» обратились в областную прокуратуру с просьбой разобраться в мусорном скандале. Жители заявляют, что Регоператор требует с жителей дополнительных денег за вычистку камер мусоросборников сверх утвержденного тарифа по обращению с ТКО.
— Отходы скопились в 245 домах Миасса, — сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе «Центра коммунального сервиса». — Несколько управляющих компаний не выполняют обязанностей: не выгружают мусор из камер для транспортировки. Компании заявляют, что камеры — место сбора отходов и находятся в ведении Регоператора. Но мусорокамеры расположены внутри домов. За их чистоту отвечают УК, — говорят в ЦКС.
Руководство «ЦКС» обратилось к прокурору региона Виталию Лопину. На 17 июня в Миассе назначено совещание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU