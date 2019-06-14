2019-06-14T16:18:36+03:00
Общество

Региональный оператор винит в мусорном коллапсе в Миассе коммунальщиков

За чистоту мусорных камер в подъездах отвечают управляющие компании
Ольга АНТОНОВА
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Регоператор винит в коллапсе управляющие компании Миасса. Фото: группа "Гражданский патруль - Миасс" vk.comРегоператор винит в коллапсе управляющие компании Миасса. Фото: группа "Гражданский патруль - Миасс" vk.com
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса» не считает себя виноватым в мусорном коллапсе, разразившемся в Миассе.

Напомним, активисты миасского отделения движения «Гражданский патруль» обратились в областную прокуратуру с просьбой разобраться в мусорном скандале. Жители заявляют, что Регоператор требует с жителей дополнительных денег за вычистку камер мусоросборников сверх утвержденного тарифа по обращению с ТКО.

— Отходы скопились в 245 домах Миасса, — сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в пресс-службе «Центра коммунального сервиса». — Несколько управляющих компаний не выполняют обязанностей: не выгружают мусор из камер для транспортировки. Компании заявляют, что камеры — место сбора отходов и находятся в ведении Регоператора. Но мусорокамеры расположены внутри домов. За их чистоту отвечают УК, — говорят в ЦКС.

Руководство «ЦКС» обратилось к прокурору региона Виталию Лопину. На 17 июня в Миассе назначено совещание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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