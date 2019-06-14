СМИ: главу китайской турфирмы арестовали за туры в Челябинск вместо Чернобыля

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-14T16:27:10+03:00

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Эта новость уже появилась на нескольких интернет-ресурсах, однако в нашей редакции к ней отнеслись с недоверием. Либо все это выдумки, либо афера века. Руководитель китайской турфирмы получил десять лет трудовых лагерей за то, что возил туристов из Поднебесной в Челябинск вместо Чернобыля.

Пишут, якобы, гид рассказывал своим клиентам, что Чернобыль и соседний город Припять, роль которого играл Копейск, устранили часть последствий ядерной катастрофы 1986 года. При этом счетчики Гейгера у туристов пищали. Сообщается, также, что после разоблачения в Китае вырос спрос на турпоездки в Челябинск.

Могло ли это случится? КП-Челябинск считает, что нет. Во-первых, в век интернета трудно выдать желаемое за действительное. Туристы наверняка искали бы по сети виды Чернобыля, Припяти. А они не совпадают с картинками из Челябинска. Да и Коркинский разрез трудно выдать за атомный реактор. Во-вторых, трудно пропустить мимо глаз слово «Челябинск» в аэропорту. Да и по времени перелет до Челябинска на порядок короче, чем на Украину. И самый главный, убивающий новость-фейк аргумент: Челябинск в Китае знают. Граждане Поднебесной уже лет 30 летают к нам торговать, делать бизнес, учиться. Вряд ли нас могли перепутать.

Челябинск давно ругают за грязный воздух, отсутствие благоустройства. Видно, кто-то решил подогреть эту тему, вернувшись к фобиям 90-х, когда челябинцы были одержимы страхом радиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU