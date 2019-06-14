2019-06-14T16:31:49+03:00
Общество

Премию «Призвание» вручили выдающемуся хирургу из Челябинска

Виктор Иванович Гладышев - легенда отечественной детской кардиохирургии
Ольга АНТОНОВА
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Выдающийся челябинский доктор, кардиохирург Виктор Иванович Гладышев. Фото: pravmin74.ruВыдающийся челябинский доктор, кардиохирург Виктор Иванович Гладышев. Фото: pravmin74.ru
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Общий стаж хирургов Гладышевых — более 80 лет. Глава династии — выдающийся челябинский доктор, кардиохирург Виктор Иванович Гладышев. Его сын Игорь Викторович заведует кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Стал кардиохирургом и внук доктора, Алексей Игоревич. И тоже работает в Федеральном кардиоцентре в Челябинске.

На самых сложных случаях семьи собирается вместе. Их специализация — детская кардиохирургия.

В Москве, накануне Дня медработника, вручили главную профессиональную премию — «Призвание». Награду в номинации «За верность профессии» получил Виктор Иванович Гладышев. В Москву его пригласили с сыном и внуком.

— Я пришел в отделение торакальной хирургии областной больницы 52 года назад. Через год начал оперировать на сердце, — вспоминает основатель династии. — Это были операции на работающем сердце, без искусственного кровообращения. Сейчас во время операции работает аппарат, сердце выключается, и хирург трудится. Тогда операции были нервные, надо было все делать быстро. Теперь оборудование щадящее, тонкое и надежное. Мы работаем на международном уровне, — говорит старший Гладышев.

Кстати, в воскресенье, 16 июня, в 16.00 по челябинскому времени, Первый канал покажет церемонию вручения премии «Призвание». Ею награждены и врачи, спасшие из-под завалов дома в Магнитогорске Ванечку Фокина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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