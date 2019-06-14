В Челябинске изменится схема движения троллейбусов

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-14T17:04:23+03:00

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В субботу, 15 июня, с 5.00 до 11.30 часов движение троллейбусов по улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных, Чичерина, проспекту Ленина и Воровского осуществляться не будет.

Как сообщили в пресс-служба администрации Челябинска, причина — временное отключение электроснабжения.

В утренние часы троллейбусы пойдут по измененным маршрутам:

№ 8 ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал

№ 10 ул. Молдавская — ул. Братьев Кашириных и Солнечный берег — Железнодорожный Вокзал

№ 14 ЧМК — ул. Братьев Кашириных

№ 19 Железнодорожный вокзал — Первоозерный — ТЭЦ-3

№ 26 п. АМЗ — Первоозерный

№ 17 — отменен

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ИСТОЧНИК KP.RU