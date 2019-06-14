В Челябинске изменится схема движения троллейбусов
В субботу, 15 июня, с 5.00 до 11.30 часов движение троллейбусов по улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных, Чичерина, проспекту Ленина и Воровского осуществляться не будет.
Как сообщили в пресс-служба администрации Челябинска, причина — временное отключение электроснабжения.
В утренние часы троллейбусы пойдут по измененным маршрутам:
№ 8 ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал
№ 10 ул. Молдавская — ул. Братьев Кашириных и Солнечный берег — Железнодорожный Вокзал
№ 14 ЧМК — ул. Братьев Кашириных
№ 19 Железнодорожный вокзал — Первоозерный — ТЭЦ-3
№ 26 п. АМЗ — Первоозерный
№ 17 — отменен
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU