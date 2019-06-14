В Миассе может повториться мусорный коллапс, как в Челябинске

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-14T17:39:02+03:00

В городе две недели не чистят мусоропроводы в жилых домах

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Жители Миасса бьют тревогу: в городе назревает мусорная катастрофа — отходы с улиц кое-где не вывозят уже две недели. На опасное положение дел южноуральцы жалуются в социальных сетях.

Баки в городе чистят исправно. Проблема в мусоропроводах, которые расположены в подъездах жилых домов. Управляющие компании считают, что выгребать горы отходов должны представители Регионального оператора. А тот кивает на дворников жэков. Пока уступить не хочет никто.

Пользователи социальных сетей, комментируя ситуацию, призывают своих земляков самостоятельно отказаться от таких мусоропроводов и заварить крышки в подъездах.

— Сколько мусор оттуда не выгребай, все равно стоит запах. Гораздо лучше отнести пакеты в баки и жить, не боясь нашествия тараканов и крыс, — пишут южноуральцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU