В Миассе может повториться мусорный коллапс, как в Челябинске
Жители Миасса бьют тревогу: в городе назревает мусорная катастрофа — отходы с улиц кое-где не вывозят уже две недели. На опасное положение дел южноуральцы жалуются в социальных сетях.
Баки в городе чистят исправно. Проблема в мусоропроводах, которые расположены в подъездах жилых домов. Управляющие компании считают, что выгребать горы отходов должны представители Регионального оператора. А тот кивает на дворников жэков. Пока уступить не хочет никто.
Пользователи социальных сетей, комментируя ситуацию, призывают своих земляков самостоятельно отказаться от таких мусоропроводов и заварить крышки в подъездах.
— Сколько мусор оттуда не выгребай, все равно стоит запах. Гораздо лучше отнести пакеты в баки и жить, не боясь нашествия тараканов и крыс, — пишут южноуральцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU