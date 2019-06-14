2019-06-14T18:44:52+03:00
Общество

Жителям Челябинска покажут онлайн международный конкурс Чайковского

Четыре прямые трансляции проведут на следующей неделе
Лидия ПЕСКОВА
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Денис Мацуев сравнил этот конкурс с Олимпиадой.Денис Мацуев сравнил этот конкурс с Олимпиадой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Одно из самых грандиозных музыкальных состязаний мира — Международный конкурс Чайковского — челябинцы смогут наблюдать в прямом эфире, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Челябинская филармония и Южно-Уральский государственный институт искусств им. Чайковского организуют бесплатные онлайн-трансляции конкурса из Москвы и Санкт-Петербурга. Следить за ходом состязаний можно в здании института на ул. Плеханова, 41. А в фойе гостей порадует выставка, посвященная истории конкурса.

Что и когда можно посмотреть (время местное):

— 18 июня с 15.00 до 18.40: фортепиано, скрипка, виолончель;

— 19 и 20 июня с 14.00 до 18.40: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение;

— 21 июня с 14.00 до 18.20: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение.

В разные годы лауреатами конкурса Чайковского становились Ван Клиберн, Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Люка Дебарг, Александр Рамм.

Денис Мацуев сравнил конкурс Чайковского с Олимпиадой. Организаторы трансляции не сомневаются, что в Челябинске многие музыканты захотят посмотреть конкурс в прямом эфире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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