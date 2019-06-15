2019-06-15T08:12:40+03:00
Происшествия

Сбитую велосипедисткой жительницу Челябинска готовят к сложной операции

ЧП случилось в парке Гагарина
Лидия ПЕСКОВА
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В Челябинске велосипеды ездят по тротуарам вместо велодорожек, и столкновения неизбежны.В Челябинске велосипеды ездят по тротуарам вместо велодорожек, и столкновения неизбежны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в минувшую среду, 12 июня, когда в парке Гагарина было особенно много народа: кто-то пришел сюда провести выходной, кто-то отметить государственный праздник. Для пенсионерки из Челябинска Татьяны Паровой прогулка на свежем воздухе закончилась на больничной койке — женщину сбила взрослая велосипедистка.

В ГКБ № 1, куда скорая привезла пенсионерку, женщине диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом руки. Пенсионерку ждет серьезная операцию: хирурги-травматологи будут собирать кость по кусочкам. А тем временем ее родные требуют справедливости: наказать даму на велосипеде, а также ограничить прогулки на велосипедах по парку.

— Этот случай не первый в этом сезоне. Велосипедисты уже наезжали на гуляющих в парке людей, правда, последствия не были столь тяжелыми, — замечают в дирекции парка и призывают горожан, приходящих в парк с велосипедом, быть внимательнее и вовремя сбрасывать скорость.

ДТП в парке произошло на глазах полицейских. Они составили протокол. Девушке, покалечившей пенсионерку, грозит штраф до 25 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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