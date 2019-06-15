2019-06-15T08:59:49+03:00
Общество

Энергетики восстановили электроснабжение центра Челябинска раньше плана

Отключения проводили из-за ремонтных работ
Лидия ПЕСКОВА
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Ремонт закончили раньше срока. Город практически не заметил отключения электричества.Ремонт закончили раньше срока. Город практически не заметил отключения электричества.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Энергетики смогли с сжатые сроки закончить ремонт на подстанциях и вернули электроснабжение части Центрального и Калининского районов Челябинска уже в девятом часу утра 15 июня, сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Напомним, свет отключили во втором часу. Планировалось, что работы могут продлиться вплоть до полудня. Из-за этого центр города мог остаться без троллейбусов, не открылись бы крупные ТРК, сидеть без света пришлось бы и жильцам почти двух сотен многоэтажек.

— Ремонтные работы были необходимы для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей Челябинска и Челябинской области в ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Реализованные меры позволяют электросетевому комплексу решать ключевые задачи по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей, — замечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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