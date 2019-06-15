2019-06-15T09:29:44+03:00
Общество

Прохладно и грязно: в трех городах Челябинской области объявили режим НМУ

Неблагоприятные метеоусловия сохранятся до следующего утра
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ветра нет - возможен смог.Ветра нет - возможен смог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Суббота, 15 июня, на Южном Урале будет практически безветренной. Из-за этого в трех городах объявили режим «черного неба», сообщает Челябинский гидрометцентр.

Неблагоприятные метеоусловия ожидают в Челябинске, Магнитогорске и в Карабаше. НМУ продержатся в городах с пяти утра 15 июня до восьми утра 16 июня, то есть фактически всю субботу и ночь на воскресенье.

Сейчас в Челябинске сохраняется относительно прохладная погода.

В субботу в городе: +16...+18 градусов, возможен дождь.

В ночь на воскресенье до +8 градусов, а днем 16 июня до +17...+18, также возможен небольшой дождь. Аналогичная погода будет стоять и в первый день рабочей недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горящая «газель» на Северо-Западе Челябинска попала на видео
Житель Челябинской области послал незнакомца за выпивкой и дал ему свою карту с пин-кодом
Лжегазовщики из Челябинска навязывают установку счетчиков газа владельцам электроплит
Энергетики восстановили электроснабжение центра Челябинска раньше плана
Сбитую велосипедисткой жительницу Челябинска готовят к сложной операции
Скончавшийся в Курганской области учитель физкультуры мог быть наркоманом
Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске жалуются на перебои с маршрутками
Центр Челябинска на полдня останется без света
Для челябинцев бесплатную зарядку проведет звезда ушу
Жителям Челябинска покажут онлайн международный конкурс Чайковского
В Челябинске набирают команду пенсионеров-волонтеров
В Миассе может повториться мусорный коллапс, как в Челябинске