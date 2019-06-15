Прохладно и грязно: в трех городах Челябинской области объявили режим НМУ

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-15T09:29:44+03:00

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Суббота, 15 июня, на Южном Урале будет практически безветренной. Из-за этого в трех городах объявили режим «черного неба», сообщает Челябинский гидрометцентр.

Неблагоприятные метеоусловия ожидают в Челябинске, Магнитогорске и в Карабаше. НМУ продержатся в городах с пяти утра 15 июня до восьми утра 16 июня, то есть фактически всю субботу и ночь на воскресенье.

Сейчас в Челябинске сохраняется относительно прохладная погода.

В субботу в городе: +16...+18 градусов, возможен дождь.

В ночь на воскресенье до +8 градусов, а днем 16 июня до +17...+18, также возможен небольшой дождь. Аналогичная погода будет стоять и в первый день рабочей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU