Прохладно и грязно: в трех городах Челябинской области объявили режим НМУ
Суббота, 15 июня, на Южном Урале будет практически безветренной. Из-за этого в трех городах объявили режим «черного неба», сообщает Челябинский гидрометцентр.
Неблагоприятные метеоусловия ожидают в Челябинске, Магнитогорске и в Карабаше. НМУ продержатся в городах с пяти утра 15 июня до восьми утра 16 июня, то есть фактически всю субботу и ночь на воскресенье.
Сейчас в Челябинске сохраняется относительно прохладная погода.
В субботу в городе: +16...+18 градусов, возможен дождь.
В ночь на воскресенье до +8 градусов, а днем 16 июня до +17...+18, также возможен небольшой дождь. Аналогичная погода будет стоять и в первый день рабочей недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU