Лжегазовщики из Челябинска навязывают установку счетчиков газа владельцам электроплит
Жители челябинского микрорайона «Академ риверсайд», который расположен на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы, обнаружили на подъездах объявления лжегазовщиков. Коммерческая контора предложила жильцам установить счетчики газа. А ведь в домах «Академа» сплошь электроплиты. Об этом челябинцы рассказали в социальных сетях.
У объявления строгий тон. После прочтения создается стойкое ощущение, что ты обязан поставить счетчик. Причем, уже в этом месяце, пока действует скидка. Расторопным контора обещает поставить прибор за 5,8 тысяч рублей, а тугодумам уже за 7,3 тысячи.
— Может, за такие деньги они сначала газ проведут, а потом и прибор учета поставят? — потешаются местные жители. — В розницу такой прибор стоит не больше 2,3 тысячи.
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ИСТОЧНИК KP.RU