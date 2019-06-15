Житель Челябинской области послал незнакомца за выпивкой и дал ему свою карту с пин-кодом

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-15T10:55:40+03:00

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Пять лет тюремного заключения грозят 44-летнему жителю Снежинска, который снял с чужой банковской карты 128 тысяч рублей. Впрочем, соблазн пойти на преступление был большим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— В одном из баров Снежинска хозяин карты познакомился с веселой компанией. Друзья решили продолжить застолье дома. Когда бутылки опустели, мужчина передал одному из приятелей карту, назвал пин-код и послал в магазин. Тот вернулся с покупкой. Однако позже, когда все уснули, вытащил карту из кармана хозяина и ушел из квартиры, — рассказывают в пресс-службе.

Найти преступника оказалось несложно. Но к тому времени он успел потратить 128 тысяч рублей: мужчина снял 70,5 тысяч рублей наличкой, а потом рассчитался картой за покупку одежды и дорогого сотового телефона еще на 57,5 тысяч рублей.

С задержанного мужчины взяли подписку о невыезде. Материалы уголовного дела переданы в городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU