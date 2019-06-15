2019-06-15T14:30:47+03:00
Общество

Найден, жив: полиция нашла похищенного биологическим отцом Мишу Лыкова из Челябинска

С мальчиком все в порядке
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Светлана Лыкова.Фото: Светлана Лыкова.
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Челябинские полицейские нашли несовершеннолетнего, похищенного биологическим отцом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. В органах говорят, что противоправные действия в отношении малыша не совершались.

— В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» установили возможное местонахождение мальчика. Прибыв на место, полицейские нашли ребенка. Противоправные действия в отношении мальчика не совершались, — рассказывают в пресс-службе.

Миша Лыков был похищен биологическим отцом 9 июня во дворе дома по улице Тухачевского в Ленинском районе города Челябинска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека».

Биологический отец не записан в свидетельство о рождении мальчика. Он не хотел воспитывать Мишу и платить алименты. Мать мальчика позволяла отцу видеться с сыном и забирать к себе в гости, пока не узнала, что мужчина попал в секту — он призывал отказаться от благ цивилизации и уйти в леса. Женщина вышла замуж повторно, второй супруг усыновил Мишу и воспитывал как родного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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