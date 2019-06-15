За смерть пассажира в Челябинске водитель такси отправлен в колонию-поселение
Тяжелое ДТП произошло в сентябре 2018 года на перекрестке проспекта Победы и улицы Краснознаменной. По вине таксиста тогда погиб один пассажир, а еще двое получили увечья, сообщает пресс-служба Курчатовского районного суда Челябинска.
При повороте налево водитель такси не уступил дорогу иномарке и после столкновения вылетел на дорожное ограждение. От сильного бокового удара прямо на месте погиб пассажир такси, находившийся на заднем сиденье. А сам водитель и еще два молодых пассажира получили травмы. Один из пострадавших в аварии молодых людей остался инвалидом.
В суде таксист признал свою вину и получил два года колонии-поселения. Также мужчину лишили водительских прав на три года. Кроме того, он должен выплатить компенсацию: по 200 и 300 тысяч рублей пострадавшим молодым людям и около двух миллионов рублей семье погибшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU