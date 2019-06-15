2019-06-15T13:07:25+03:00
Общество

Не Рио, а Челябинск! Грабитель из Астрахани скрывался от полицейских на Южном Урале

Его поймали во время прогулки по центральной улице города
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Поймать преступника помогла наблюдательность росгвардейцев. Фото: пресс-служба областной Росгвардии.Поймать преступника помогла наблюдательность росгвардейцев. Фото: пресс-служба областной Росгвардии.
Изменить размер текста:

В четверг, 13 июня, отряд вневедомственной охраны патрулировал центр Челябинска. На проспекте Ленина росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину. Он вел себя вполне обычно, но внешне напоминал человека из ориентировки федерального розыска, сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.

— Подозрительного товарища, естественно, задержали. Оказалось, не зря. Когда его личность проверили по базе данных, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Его подозревают в ограблении, совершенном на территории Астрахани.

Примечательно, что, заметая следы от полиции, 40-летний преступник разорвал связи с родными. С декабря 2017 года они считали его пропавшим без вести.

Бойцы Росгвардии передали мужчину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дают всего один день: как в Челябинской области попасть на прием к руководству судебных приставов
За смерть пассажира в Челябинске водитель такси отправлен в колонию-поселение
Найден, жив: полиция нашла похищенного биологическим отцом Мишу Лыкова из Челябинска
Горящая «газель» на Северо-Западе Челябинска попала на видео
Житель Челябинской области послал незнакомца за выпивкой и дал ему свою карту с пин-кодом
Лжегазовщики из Челябинска навязывают установку счетчиков газа владельцам электроплит
Прохладно и грязно: в трех городах Челябинской области объявили режим НМУ
Энергетики восстановили электроснабжение центра Челябинска раньше плана
Сбитую велосипедисткой жительницу Челябинска готовят к сложной операции
Скончавшийся в Курганской области учитель физкультуры мог быть наркоманом
Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске жалуются на перебои с маршрутками
Центр Челябинска на полдня останется без света
Для челябинцев бесплатную зарядку проведет звезда ушу
Жителям Челябинска покажут онлайн международный конкурс Чайковского
В Челябинске набирают команду пенсионеров-волонтеров
В Миассе может повториться мусорный коллапс, как в Челябинске