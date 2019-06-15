Не Рио, а Челябинск! Грабитель из Астрахани скрывался от полицейских на Южном Урале
В четверг, 13 июня, отряд вневедомственной охраны патрулировал центр Челябинска. На проспекте Ленина росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину. Он вел себя вполне обычно, но внешне напоминал человека из ориентировки федерального розыска, сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.
— Подозрительного товарища, естественно, задержали. Оказалось, не зря. Когда его личность проверили по базе данных, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Его подозревают в ограблении, совершенном на территории Астрахани.
Примечательно, что, заметая следы от полиции, 40-летний преступник разорвал связи с родными. С декабря 2017 года они считали его пропавшим без вести.
Бойцы Росгвардии передали мужчину сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU