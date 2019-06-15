Дают всего один день: как в Челябинской области попасть на прием к руководству судебных приставов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-15T14:24:08+03:00

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В конце июня управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области проведет День единого приема граждан, сообщает пресс-служба ведомства. В этот день на прием должны попасть те, чьи проблемы никак не решаются.

— В мероприятии примут участие главный судебный пристав Челябинской области Юлия Третьякова, ее заместители, а также начальники отделов, которые отвечают за организацию исполнительного производства, за розыск, дознание и работу с обращениями граждан. Кроме того, население сможет встретиться с начальниками структурных подразделений и с рядовыми приставами-исполнителями, — говорят в пресс-службе.

Руководители Управления будут принимать граждан в Челябинске, на ул. Барбюса, 136В. Лучше заранее записаться по телефону 8 (351) 252-53-18. Тех, кто не записался, примут в порядке общей очереди.

Начальники, заместители и судебные приставы-исполнители примут граждан по месту работы в своих структурных подразделениях.

День единого приема граждан пройдет 27 июня (это четверг), сам прием с 14.00 до 20.00.

На прием нужно захватить паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU