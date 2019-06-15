2019-06-15T17:17:11+03:00
Общество

В одну из школ Челябинской области будут пускать по отпечатку пальца

Новую технологию внедряют в Сатке
Лидия ПЕСКОВА
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Отпечатки пальцев надежнее, чем пропуск.Отпечатки пальцев надежнее, чем пропуск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Школы области озабочены безопасностью. Почти во все учебные заведения резко ограничили доступ родителей, а школярам предписано предъявлять на посту охраны электронный пропуск. Одна из школ Сатки пошла еще дальше: личность посетителей здесь будут идентифицировать по отпечатку пальца, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Биометрическую систему идентификации внедряют в школе № 4 города Сатка. По отпечатку пальца в стены учебного заведения смогут заходить сотрудники школы, ученики, а также родители школяров. Ожидается, что новая система распознавания личности в разы увеличит безопасность учебного заведения.

Кстати, в прошлом году в одном из кабинетов этой школы установили интеллектуальное освещение: специальные датчики реагируют на изменение степени освещенности и меняют яркость ламп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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