Легковушка протаранила павильон шиномонтажки в Челябинской области
Вечером в пятницу, 15 июня, легковой автомобиль врезался в стену шиномонтажной мастерской. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях.
ЧП произошло в районе улицы Зеленой. После столкновения двух автомобилей один из них насквозь пробил металлическую стену павильона. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. В машине такси сработала одна из подушек безопасности, однако пострадавших в этой аварии нет.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU