Легковушка протаранила павильон шиномонтажки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-15T17:54:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 15 июня, легковой автомобиль врезался в стену шиномонтажной мастерской. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях.

ЧП произошло в районе улицы Зеленой. После столкновения двух автомобилей один из них насквозь пробил металлическую стену павильона. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. В машине такси сработала одна из подушек безопасности, однако пострадавших в этой аварии нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU