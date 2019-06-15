В Челябинске откроют еще одну поликлинику для взрослых

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-15T19:08:55+03:00

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В Челябинске откроется новая поликлиника, которая будет обслуживать жителей микрорайона Першино и других улиц на ЧМЗ, сообщают в мэрии.

Поликлиника расположится в здании по улице 50-летия ВЛКСМ, 29. Раньше здесь находилась поликлиника для детей, а теперь ее реконструируют под нужды взрослых. На капитальный ремонт строения уже потрачено более 40 млн рублей.

— Новая поликлиника сможет обслуживать 13 участков, уже укомплектован штат врачей, администраторов, узких специалистов и обслуживающего персонала. В планах — создание технологичной клиники, которая сможет обслуживать около 25 тыс. жителей ЧМЗ, — рассказал главный врач ГКБ № 6 Виктор Шепелев.

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ИСТОЧНИК KP.RU