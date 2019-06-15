На открытии Бажовского фестиваля в Челябинской области сыграет старейший симфонический оркестр из Германии
Старейший оркестр духовой музыки в Европе Stadtkapelle Wangen сыграет на Бажовском фестивале в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Оркестр основан в 1803 году и носит звание «Виртуоз духовой музыки». На фестивале на сцену выйдут около 40 артистов. Они исполнят произведения симфонической, концертной и популярной духовой музыки XIX, XX и XXI веков. Оркестр сыграет для гостей Бажовского фестиваля 21 июня.
XXVII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества состоится 21-23 июня на живописной поляне вблизи села Демарино Пластовского района. На фестивале ожидают около пяти тысяч участников и более 30 тысяч гостей. Гостей ждет «Мастеровая слобода», «Шелковая горка», этно-город «Уральское поселение», банный фестиваль, ярмарка «Калашный ряд» и четыре концертные площадки.
Среди почетных приглашенных гостей — оркестр «Малахит», ВИА «Ариэль» и московская группа «Якруна».
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