2019-06-15T20:39:57+03:00
Общество

На Южном Урале ждут красивые грозы

Синоптики обещают, что молнии украсят небо 16 июня
Лидия ПЕСКОВА
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Небо украсят молнии.Небо украсят молнии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В субботу, 15 июня, жителей Челябинска подмочил легкий дождик. Синоптики говорят, что тучи будут сгущаться и дальше. Еще больше осадков ожидается в воскресенье. А помимо дождика, в регионе ждут летние грозы.

Днем в воскресенье, 16 июня, воздух в Челябинске и по области прогреется до +19...+21 градусов. По области пройдут небольшие дожди. Возможна гроза. Ветер усилится, его порывы могут достигнуть 14 метров в секунду.

Ночь на понедельник и сам понедельник также будут дождливыми. Температура существенно не изменится, правда, ночью всего лишь до +8.

Существенное потепление (до +22...+23 градусов) придет к среде, 19 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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