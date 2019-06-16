С похищенным в Челябинске четырехлетним мальчиком работают психологи

СЕГОДНЯ 05:09 2019-06-16T05:09:36+03:00

На снимке Миша и его биологический отец. Фото: предоставлено Светланой Лыковой

Мишу Лыкова, которого украл биологический отец, нашли за пределами области

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Четырехлетний Миша Лыков, которого украли у родителей, найден. Мальчик жив, с ним все в порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подробностей истории в полиции пока не раскрывают. Мама мальчика рассказала журналистам, что ребенок сильно напуган. С ним работают психологи.

— Ребенка нашли за пределами Челябинской области, в лесу, — заявила Светлана Лыкова.

Биологического отца, который его выкрал, с ним не было.

Напомним, четырехлетнего Мишу Лыкова объявили в розыск 9 июня. Его украл у родителей биологический отец, который не вписан в свидетельство о рождении мальчика. Со слов матери, похититель ведет отшельнический образ жизни и неоднократно высказывался, что увезет сына в глушь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение». Биологическому отцу Миши грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU