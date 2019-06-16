Полицейская погоня в микрорайоне под Челябинском попала на видео

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-16T05:56:23+03:00

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Жители микрорайона «Вишневая горка», что под Челябинском, стали свидетелями настоящей погони. На их глазах «Лада Приора» удирала от инспекторов ГИБДД. Полицейским пришлось гнаться за подозреваемыми по жилым дворам.

Погоню сняли на видео. На кадрах видно, как «Лада» промчалась по детской площадке. Преследовавшие ее полицейские не стали рисковать жизнями снующих рядом мальчишек и поехали в объезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714902" frameborder="0"></iframe> Полицейскую погоню в "Вишневой горке" сняли на видео.Видео: группа "Регион 74"/vk.com

Задержание в кадр не попало. Однако очевидцы утверждают, что водителю «Приоры» не удалось уйти от погони. Изначально была версия, что инспектора погнались за пьяным лихачом. Но местные жители утверждают, что в «Приоре» нашли несколько свертков с наркотиками.

— Это был «закладчик», — рассказала жительница «Вишневой горки» Марина, ставшая свидетелем задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU