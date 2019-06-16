2019-06-16T06:07:34+03:00
Политика

Стали известны имена еще трех кандидатов в губернаторы Челябинской области

Партии КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» определились, кого выдвинут на выборы
Сергей УФИМЦЕВ
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Константин Нациевский уже участвовал в прошлых выборах губернатора.Константин Нациевский уже участвовал в прошлых выборах губернатора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В трех политических партиях определились со своими кандидатами на выборах губернатора Челябинской области. В ближайшее время документы в облизбирком подадут три человека:

— Константин Нациевский от КПРФ;

— Виталий Пашин от ЛДПР;

— Ярослав Щербаков от партии «Яблоко».

Документы на участие в выборах уже подали нынешний глава региона Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов, одиозный общественник Александр Лебедев и член «Левого фронта» Сергей Морозов.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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