Стали известны имена еще трех кандидатов в губернаторы Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:07 2019-06-16T06:07:34+03:00

Константин Нациевский уже участвовал в прошлых выборах губернатора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партии КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» определились, кого выдвинут на выборы

Изменить размер текста: A A

В трех политических партиях определились со своими кандидатами на выборах губернатора Челябинской области. В ближайшее время документы в облизбирком подадут три человека:

— Константин Нациевский от КПРФ;

— Виталий Пашин от ЛДПР;

— Ярослав Щербаков от партии «Яблоко».

Документы на участие в выборах уже подали нынешний глава региона Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов, одиозный общественник Александр Лебедев и член «Левого фронта» Сергей Морозов.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU