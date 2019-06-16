Стали известны имена еще трех кандидатов в губернаторы Челябинской области
Партии КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» определились, кого выдвинут на выборы
Константин Нациевский уже участвовал в прошлых выборах губернатора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В трех политических партиях определились со своими кандидатами на выборах губернатора Челябинской области. В ближайшее время документы в облизбирком подадут три человека:
— Константин Нациевский от КПРФ;
— Виталий Пашин от ЛДПР;
— Ярослав Щербаков от партии «Яблоко».
Документы на участие в выборах уже подали нынешний глава региона Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов, одиозный общественник Александр Лебедев и член «Левого фронта» Сергей Морозов.
Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU