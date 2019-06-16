2019-06-16T06:46:05+03:00
Дом. Семья

Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео

Грызуна успели снять вблизи на телефон
Сергей УФИМЦЕВ
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Суслик позволил человеку подойти на близкое расстояние. Фото: Федор Ярошенко.Суслик позволил человеку подойти на близкое расстояние. Фото: Федор Ярошенко.
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Упитанного суслика заметили в черте Челябинска. Его снял на видео горожанин Федор Ярошенко в ботаническом саду ЧелГУ. Ролик опубликовали на днях в группе ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как умилительный суслик внимательно следит за человеком. Когда автор видео приближается, грызун ловко прыгает в укрытие — под бетонную плиту.

Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео.Видео: Федор Ярошенко

Семейство сусликов уже давно обосновалось в ботаническом саду в Челябинске. Они с удовольствием позируют людям и любят погреться на солнце.

Ботанический сад Челябинского государственного университета начали создавать 20 лет назад. Здесь собрали краснокнижные и экзотические растения.

— Всего в ботаническом саду собрано более 2500 видов растений, — говорят в ЧелГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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