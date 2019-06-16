Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео
Упитанного суслика заметили в черте Челябинска. Его снял на видео горожанин Федор Ярошенко в ботаническом саду ЧелГУ. Ролик опубликовали на днях в группе ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как умилительный суслик внимательно следит за человеком. Когда автор видео приближается, грызун ловко прыгает в укрытие — под бетонную плиту.
Суслик в ботаническом саду ЧелГУ попал на видео.Видео: Федор Ярошенко
Семейство сусликов уже давно обосновалось в ботаническом саду в Челябинске. Они с удовольствием позируют людям и любят погреться на солнце.
Ботанический сад Челябинского государственного университета начали создавать 20 лет назад. Здесь собрали краснокнижные и экзотические растения.
— Всего в ботаническом саду собрано более 2500 видов растений, — говорят в ЧелГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU